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Байден "сломался" на показе сериала Disney

Сначала он долго и тщательно расхваливал актеров, а когда очередь дошла до перечисления трудных азиатских имен, у него кончилась зарядка и он сломался.

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