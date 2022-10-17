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Байден снова "отличился" - теперь своими математическими знаниями

Президент США сообщил, что его младшая сестра "была на 3 года младше его - теперь она младше на 23 года".

Он также добавил, что "нет ни одного одинокого мужчины Байдена, который был бы моложе любой женщины Байдена".

Выступления Джо все больше похожи на истории странного соседа.

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