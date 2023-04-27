Байден снова "засветил" свои шпаргалки

Дед спалился на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем.



Видимо, у Байдена проблемы с головой стали серьезнее, ведь на этот раз в шпорах оказались фотки и вопросы журналистов, а также заранее подготовленные ответы для пресс-конференции.



На это обратила внимание газета New York Post, запечатлев момент с фотографией в руках Байдена.



Дед, какие выборы! Да через год ты и до трибуны сам дойти не сможешь.