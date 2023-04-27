3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Байден снова "засветил" свои шпаргалки
Дед спалился на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем.
Видимо, у Байдена проблемы с головой стали серьезнее, ведь на этот раз в шпорах оказались фотки и вопросы журналистов, а также заранее подготовленные ответы для пресс-конференции.
На это обратила внимание газета New York Post, запечатлев момент с фотографией в руках Байдена.
Дед, какие выборы! Да через год ты и до трибуны сам дойти не сможешь.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все