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Байден стремительно теряет позиции перед выборами
В США вышел новый рейтинг: Байден стремительно теряет позиции.
Нарастает поддержка нового кандидата — Роберта Кеннеди, племянника экс-президента США Джона Кеннеди. И шансы на успех, если бы выборы состоялись сегодня, у двух кандидатов практически равны.
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