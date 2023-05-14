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Байден стремительно теряет позиции перед выборами

Байден стремительно теряет позиции перед выборами

В США вышел новый рейтинг: Байден стремительно теряет позиции.

Нарастает поддержка нового кандидата — Роберта Кеннеди, племянника экс-президента США Джона Кеннеди. И шансы на успех, если бы выборы состоялись сегодня, у двух кандидатов практически равны.

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