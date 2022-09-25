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Байден удивил Элтона Джона

Байден удивил Элтона Джона Национальной медалью за гуманитарные науки в Белом доме.

"Кстати, это все он виноват, что в этом месяце мы потратим 6 миллиардов долларов налогоплательщиков на ВИЧ и СПИД", - заявил Байден.

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