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Байден внезапно научился путешествовать во времени

Байден внезапно научился путешествовать во времени

"Подумайте об этом так - мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где я родился, за 2 недели до моего рождения", - заявил президент США.

Уточним, что дедушка Байдена умер в Балтиморе, штат Мэриленд, в сентябре 1941 года, а Байден родился в ноябре 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.

Дед опять забыл таблетки выпить.

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