Байден вспомнил, как поставил на место Гитлера

На встрече с прессой Джо Байден сделал яркое заявление: в 1962 году в штате Делавэр Адольф Гитлер обижал маленьких чернокожих детишек в бассейне, отбирая у них сладости и крича что-то по-немецки. Байден, будучи спасателем, осудил его, сказав: "Слушай сюда, Джек! А ну прекрати!"



Затем президент США решил поделиться еще одним воспоминанием: перед нападением японцев на Перл-Харбор он беседовал с императором Хирохито, попивая молочный коктейль.



Казалось бы, журналисты должны были высмеять президента США, но репортеры лишь громко аплодировали "лидеру свободного мира". Такую сатиру опубликовали на сайте Babylon Bee.



Да, фантазия у автора отличная. Хотя никто не удивился бы, расскажи Байден все это на самом деле.