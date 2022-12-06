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Байден вспомнил, как поставил на место Гитлера
На встрече с прессой Джо Байден сделал яркое заявление: в 1962 году в штате Делавэр Адольф Гитлер обижал маленьких чернокожих детишек в бассейне, отбирая у них сладости и крича что-то по-немецки. Байден, будучи спасателем, осудил его, сказав: "Слушай сюда, Джек! А ну прекрати!"
Затем президент США решил поделиться еще одним воспоминанием: перед нападением японцев на Перл-Харбор он беседовал с императором Хирохито, попивая молочный коктейль.
Казалось бы, журналисты должны были высмеять президента США, но репортеры лишь громко аплодировали "лидеру свободного мира". Такую сатиру опубликовали на сайте Babylon Bee.
Да, фантазия у автора отличная. Хотя никто не удивился бы, расскажи Байден все это на самом деле.
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