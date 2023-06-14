Байден загадочно улыбнулся журналистам на вопрос о причастности к коррупции вместе с сыном

В Белом доме на президента США Джо Байдена журналисты накинулись с вопросами после встречи с дипломатами, но среагировал американский лидер только на один - вопрос о записях, доказывающих, что он с сыном брали взятки. Президент, услышав вопрос, обернулся и загадочно улыбнулся, а затем просто пошел дальше.