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Байден заявил, что он "белый, но не тупой".

Президент США попытался пошутить на приеме в честь месяца афроамериканской истории. Американские СМИ уже назвали высказывание "непристойным расовым замечанием" и "жуткой попыткой самоуничтожительного юмора".

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