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Байден заявил, что Трамп слишком старый для участия в выборах президента США

Байден заявил, что Трамп слишком старый для участия в выборах президента США

81-летний Джо Байден на предвыборном выступлении в Нью-Йорке назвал 77-летнего Дональда Трампа непригодным для должности главы государства из-за возраста.

"И знаете, он (Трамп) немного староват и не в форме", - добавил Байден.

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