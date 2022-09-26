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Байдена не хотят видеть президентом США

Байдена не хотят видеть президентом США

Большинство демократов США против кандидатуры Байдена на предстоящих выборах.

Согласно результатам опроса, 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года.

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