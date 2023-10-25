Байдена поймали на покупке дома за миллионы долларов "налом"

Джо Байден позиционировал себя как самого бедного человека среди членов американского конгресса, напоминает ведущий Fox News Джесси Уоттерс. По его словам, на этом фоне факт, что политик купил дом за три миллиона долларов наличными, выглядит слишком подозрительно.