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Байдена сравнили с шестилетним ребенком

Байдена сравнили с шестилетним ребенком

Дональд Трамп сравнил Джо Байдена с шестилетним ребенком.

Бизнесмен уточнил, что речь идет об уровне развития нынешнего президента США. По его словам, глава Белого дома коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

"Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы", - заявил Трамп на встрече со своими сторонниками.

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