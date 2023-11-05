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Байдена сравнили с шестилетним ребенком
Дональд Трамп сравнил Джо Байдена с шестилетним ребенком.
Бизнесмен уточнил, что речь идет об уровне развития нынешнего президента США. По его словам, глава Белого дома коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.
"Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы", - заявил Трамп на встрече со своими сторонниками.
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