Байдена заподозрили в политической услуге "подруге" его сына

Элизабет Хирш Нафтали - одна из покупательниц картин Хантера Байдена, регулярно собирающая средства для Демократической партии, получила солидную госдолжность, сообщает Business Insider. Многие задаются вопросом, нет ли связи между ее назначением и приобретением произведений Байдена-младшего.

Белый дом и юрист Хантера Байдена отказались комментировать ситуацию, как и сама Нафтали. Представитель администрации сообщил, что ее кандидатуру порекомендовала Байдену Нэнси Пелоси. А покупка картины тут якобы ни при чем.