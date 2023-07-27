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Байдена заподозрили в политической услуге "подруге" его сына

Байдена заподозрили в политической услуге "подруге" его сына

Элизабет Хирш Нафтали - одна из покупательниц картин Хантера Байдена, регулярно собирающая средства для Демократической партии, получила солидную госдолжность, сообщает Business Insider. Многие задаются вопросом, нет ли связи между ее назначением и приобретением произведений Байдена-младшего.

Белый дом и юрист Хантера Байдена отказались комментировать ситуацию, как и сама Нафтали. Представитель администрации сообщил, что ее кандидатуру порекомендовала Байдену Нэнси Пелоси. А покупка картины тут якобы ни при чем.

Тренер по бизнес-этике Брюс Вайнштейн заявил, что эту сделку резонно воспринимают как "услугу за услугу". По его словам, конфликта интересов можно было не допустить, если бы Нафтали оценила все риски заранее и просто не стала бы покупать картину Байдена.

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