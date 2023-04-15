ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Байдену хотят ограничить возможность применять ядерное оружие

Байдену хотят ограничить возможность применять ядерное оружие

Президенту США хотят ограничить возможность применять ядерное оружие. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение конгрессмены-демократы. По их мнению, американскому президенту нельзя позволить нажать на "ядерную кнопку"без предварительного согласования с конгрессом.

"Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара", - считает Эд Марки, один из авторов проекта.

Конгрессмены пытались утвердить похожий законопроект в 2016 году, но тогда он потерпел неудачу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все