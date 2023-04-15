Байдену хотят ограничить возможность применять ядерное оружие

Президенту США хотят ограничить возможность применять ядерное оружие. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение конгрессмены-демократы. По их мнению, американскому президенту нельзя позволить нажать на "ядерную кнопку"без предварительного согласования с конгрессом.

"Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара", - считает Эд Марки, один из авторов проекта.