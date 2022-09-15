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"Бедный" Байден не хочет платить алименты дочери
Хантер Байден пытается соскочить с алиментов за 4-летнюю дочь, ссылаясь на бедность.
Просит суд уменьшить сумму выплат с учетом изменившихся "финансовых обстоятельств". В детали не вдается. Дочку зовут Нэви Джоан, а ее 31-летнюю маму - Лунден Робертс. Она бывшая стриптизерша и познакомилась с Хантером в ночном клубе. В 2019 году она объявила его отцом своего ребенка. Хантер поначалу отрицал даже саму связь с Робертс, но ДНК-экспертиза подтвердила его отцовство. Дочку он в глаза не видел.
В 2020 году при назначении алиментов Хантер утверждал, что является безработным и не имеет постоянного дохода. Не помогло. Теперь у 52-летнего сына президента Байдена второй заход.
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