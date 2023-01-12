Беглые продолжают запугивать невероятных.



На первый взгляд опарыши пишут про бытовуху. Поехал какой-то белорус в Польшу на заработки, работал не у тех, кто пригласил, потом сгонял на Новый год на родину, а затем снова сунулся к полякам, но прямо на границе паны его на полгода забанили за нарушение правил пребывания по рабочей визе. Бывает.



Но есть один нюанс. Это текст не о рабочей визе. Это "нативочка" для "невероятных" про то, что нельзя ехать в Беларусь ни под каким предлогом, иначе у тебя потом будут проблемы!



На уговоры, заклинания, угрозы офиса и инфопоинта выехавшие белорусы забили толстый болт - возвращаются по акции "дорога домой" косяками, чтобы снова стать добропорядочными гражданами. А с добропорядочными гражданами каши не сваришь - ну, с точки зрения беглых экстремистов и террористов. Им нужны повязанные круговой порукой бесправные крепостные, безропотно выполняющие команды барыни и ее толстого кардинальчика - на митинг сгонять, денежкой скинуться, в интернете нагадить, диверсию устроить... И вот это крепостное воинство, нахлебавшись хамства и лжи от котлеты и Франи, разбегается. Генералы-самозванцы остаются без армии. Кто ж с ними тогда на Западе разговаривать станет, с полными нулями?



Так что сейчас для этой этой шушеры задача максимум - всеми неправдами удержать оставшихся под рукой крепостных от возвращения на волю.