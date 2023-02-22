Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что "его дом никогда не бомбили"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оскорблен словами украинского президента Владимира Зеленского, который упрекнул итальянского политика в том, что тот позволяет себе определенные высказывания, потому что "его дом никогда не бомбили". Об этом сообщаетгазета La Repubblica со ссылкой на окружение лидера.