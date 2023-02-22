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Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что "его дом никогда не бомбили"

Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что "его дом никогда не бомбили"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оскорблен словами украинского президента Владимира Зеленского, который упрекнул итальянского политика в том, что тот позволяет себе определенные высказывания, потому что "его дом никогда не бомбили". Об этом сообщаетгазета La Repubblica со ссылкой на окружение лидера.

"Что знает этот синьор обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки", - приводит издание слова Берлускони.

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