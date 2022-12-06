"Бесполезно, надо было $30 за баррель" - в Эстонии оценили потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель не окажет заметного влияния на способность России продолжать СВО в Украине, заявил глава Союза топливных фирм Эстонии Март Раамат.

"К сожалению, скорее всего у потолка цен не будет заметного негативного эффекта на способность Путина финансировать свою военную машину", - сказал он в интервью агентству BNS.

Раамат добавил, что страны Запада такими мерами пытаются "убить сразу двух зайцев - ограничить доходы от экспорта российской нефти ив то же времяудержать нефть из РФ на мировом рынке любой ценой".