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"Бесполезно, надо было $30 за баррель" - в Эстонии оценили потолок цен на российскую нефть

"Бесполезно, надо было $30 за баррель" - в Эстонии оценили потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель не окажет заметного влияния на способность России продолжать СВО в Украине, заявил глава Союза топливных фирм Эстонии Март Раамат.

"К сожалению, скорее всего у потолка цен не будет заметного негативного эффекта на способность Путина финансировать свою военную машину", - сказал он в интервью агентству BNS.

Раамат добавил, что страны Запада такими мерами пытаются "убить сразу двух зайцев - ограничить доходы от экспорта российской нефти ив то же времяудержать нефть из РФ на мировом рынке любой ценой".

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу завил, что страна готова применить право вето при голосовании по потолку цен в 65-70 долларов за баррель. Премьер-министр Кайя Каллас предлагала установить потолок в 30 долларов за баррель.

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