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Беженцы для западных политиков не люди

Беженцы для западных политиков не люди, а те, кто пытается проникнуть в их "райский сад" из джунглей.

Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская, прокомментировав заявление канцлера Австрии о строительстве забора от беженцев.

"Запад строит заборы, стреляет в беженцев, выбрасывает их за пределы своей территории, оставляет умирать, хоронят в лесу как зверей. Об этом пишут даже некоторые западные СМИ и те страны, которые не поддерживают США и ЕС. А все эти строительства заборов -это просто схема по отмыву денег. Как недавно в Латвии разгорелся скандал, когда выявили коррупционную схему при строительстве забора. А вообще, когда между соседями появляется забор, значит там естьчто скрывать", - сказала Ольга Шпилевская в ток-шоу "Будни".

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