3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Беженцы для западных политиков не люди
Беженцы для западных политиков не люди, а те, кто пытается проникнуть в их "райский сад" из джунглей.
Такое мнение высказала директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская, прокомментировав заявление канцлера Австрии о строительстве забора от беженцев.
"Запад строит заборы, стреляет в беженцев, выбрасывает их за пределы своей территории, оставляет умирать, хоронят в лесу как зверей. Об этом пишут даже некоторые западные СМИ и те страны, которые не поддерживают США и ЕС. А все эти строительства заборов -это просто схема по отмыву денег. Как недавно в Латвии разгорелся скандал, когда выявили коррупционную схему при строительстве забора. А вообще, когда между соседями появляется забор, значит там естьчто скрывать", - сказала Ольга Шпилевская в ток-шоу "Будни".
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все