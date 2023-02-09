Беженцы для западных политиков не люди

"Запад строит заборы, стреляет в беженцев, выбрасывает их за пределы своей территории, оставляет умирать, хоронят в лесу как зверей. Об этом пишут даже некоторые западные СМИ и те страны, которые не поддерживают США и ЕС. А все эти строительства заборов -это просто схема по отмыву денег. Как недавно в Латвии разгорелся скандал, когда выявили коррупционную схему при строительстве забора. А вообще, когда между соседями появляется забор, значит там естьчто скрывать", - сказала Ольга Шпилевская в ток-шоу "Будни".