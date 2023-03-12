Bloomberg: ЕС хочет усилить контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ

Евросоюз в рамках борьбы с обходом санкций в отношении Москвы попросит третьи страны внимательнее следить за импортом высокотехнологичных товаров из ЕС, которые в перспективе могут попасть в Россию. Об этом сообщает агентствоBloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, речь идет о странах, в которых наблюдается "рост импорта высокотехнологичных и других товаров из ЕС, которые Россия затем может использовать в военных целях на Украине". Меры по усиленному мониторингу могут затронуть сотни товарных позиций, подпавших под ограничения.