Boeing просит клиентов проверить болты в системе управления рулем

Американская компания Boeing обратилась к своим клиентам по всему миру с просьбой проверить болты в системе управления рулем самолетов Boeing 737 Max. По информации американского авиарегулятора FAA, было выявлено два случая дефектов.

Первый случай был обнаружен одним из эксплуатантов во время осмотра, где на одном из болтов отсутствовала гайка. Второй случай был обнаружен самой компанией Boeing на самолете, который еще не был передан заказчику.