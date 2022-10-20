3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Более половины американцев хотят найти вторую работу из-за инфляции
Более 50 % работающих американцев рассматриваютвозможность трудитьсяв нескольких местах, чтобы оплачивать свои расходы на фоне "упрямо высокой" инфляции. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Qualtrics.
Согласно исследованию, около 38 % работников искали вторую работу в сентябре, а еще 14 % планируютэто сделать. При этом 18 % переехали в районы с более низкой стоимостью жизни, а еще 13 % планируют это сделать.
"Почти половина заявила, что ищет новую или вторую работу, а 64 % хотят увеличить количество рабочих часов, чтобы повысить зарплату", - говорится в заявлении Qualtrix.
В то же времядо 70 % работающих родителей говорят, что их зарплата не успевает за темпами инфляции. В этой категории почти половина уже ищут вторую работу и до 36 % переехали в более дешевые для жизни города.
Зато жить на одну работу могут члены правительства Байдена, заварившие весь этот кризис.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов