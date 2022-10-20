Более половины американцев хотят найти вторую работу из-за инфляции

Более 50 % работающих американцев рассматриваютвозможность трудитьсяв нескольких местах, чтобы оплачивать свои расходы на фоне "упрямо высокой" инфляции. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Qualtrics.

Согласно исследованию, около 38 % работников искали вторую работу в сентябре, а еще 14 % планируютэто сделать. При этом 18 % переехали в районы с более низкой стоимостью жизни, а еще 13 % планируют это сделать.

"Почти половина заявила, что ищет новую или вторую работу, а 64 % хотят увеличить количество рабочих часов, чтобы повысить зарплату", - говорится в заявлении Qualtrix.

В то же времядо 70 % работающих родителей говорят, что их зарплата не успевает за темпами инфляции. В этой категории почти половина уже ищут вторую работу и до 36 % переехали в более дешевые для жизни города.