Большинство немцев считают, что ФРГ принимает слишком много беженцев

Все больше жителей Германии сомневаются в способности справиться с наплывом мигрантов

Согласно опубликованному опросу, проведенному Институтом исследования общественного мнения INSA для газеты Bild am Sonntag, только 11% респондентов уверены, что страна должна принять больше людей. 51% участников считают, что в Германии находится слишком много беженцев, а 33% считают это число приемлемым.