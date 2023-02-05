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Большинство немцев считают, что ФРГ принимает слишком много беженцев
Все больше жителей Германии сомневаются в способности справиться с наплывом мигрантов
Согласно опубликованному опросу, проведенному Институтом исследования общественного мнения INSA для газеты Bild am Sonntag, только 11% респондентов уверены, что страна должна принять больше людей. 51% участников считают, что в Германии находится слишком много беженцев, а 33% считают это число приемлемым.
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