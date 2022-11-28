Большинство жителей Литвы считает, что дела в стране все хуже

Опрос, проведенный компанией Baltijos Tyrimai, показал, что подавляющее большинство жителей балтийской республики относится с пессимизмом к настоящему положению дел и перспективам Литвы.



Так, более восьми из десяти жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается. В частности, 84 % респондентов пессимистично относятся к тому, как обстоят дела в стране и лишь 15% считают, что ситуация улучшается.



На вопрос же, к лучшему или к худшему идут дела в их собственном муниципалитете, а не в стране, 34 % респондентов сказали, что ситуация ухудшается.



Зато в правительстве Литву уверены, что все как в старой песне "идет по плану". Но мы же знаем, что все несколько иначе.

