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Большой брат видит все: за каждым словом жителей Европы и США следят

Большой брат видит все: за каждым словом жителей Европы и США следят

Медиамагнат Марк Цукерберг признал, что Белый дом заставлял его "подвергать американцев цензуре", пишет Boulevard Voltaire. Также бизнесмен рассказал, что помог "замять" историю про ноутбук Хантера Байдена.

"Все это - еще один удар по людям, которые раньше считали конспирологами всех, кого не устраивала степень конфиденциальности их переписки", - говорится в статье.

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