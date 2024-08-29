Большой брат видит все: за каждым словом жителей Европы и США следят

Медиамагнат Марк Цукерберг признал, что Белый дом заставлял его "подвергать американцев цензуре", пишет Boulevard Voltaire. Также бизнесмен рассказал, что помог "замять" историю про ноутбук Хантера Байдена.



"Все это - еще один удар по людям, которые раньше считали конспирологами всех, кого не устраивала степень конфиденциальности их переписки", - говорится в статье.