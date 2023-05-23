Борис Джонсон передразнивал Макрона из-за недостаточной поддержки Украины

Борис Джонсон использовал фальшивый французский акцент, чтобы высмеять взгляды Эммануэля Макрона на украинский конфликт на выступлении перед республиканцами в Техасе.

По сообщению Politico, Джонсон передразнивал высказывания Макрона о том, что российский президент Владимир Путин был "унижен" в результате поддержки Западом Киева.