ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Борис Джонсон передразнивал Макрона из-за недостаточной поддержки Украины

Борис Джонсон передразнивал Макрона из-за недостаточной поддержки Украины

Борис Джонсон использовал фальшивый французский акцент, чтобы высмеять взгляды Эммануэля Макрона на украинский конфликт на выступлении перед республиканцами в Техасе.

По сообщению Politico, Джонсон передразнивал высказывания Макрона о том, что российский президент Владимир Путин был "унижен" в результате поддержки Западом Киева.

Унижению со стороны США и украинских властей пока что подвергается сама Европа. Джонсону определенно хочется, чтобы все так продолжалось.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все