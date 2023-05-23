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Борис Джонсон передразнивал Макрона из-за недостаточной поддержки Украины
Борис Джонсон использовал фальшивый французский акцент, чтобы высмеять взгляды Эммануэля Макрона на украинский конфликт на выступлении перед республиканцами в Техасе.
По сообщению Politico, Джонсон передразнивал высказывания Макрона о том, что российский президент Владимир Путин был "унижен" в результате поддержки Западом Киева.
Унижению со стороны США и украинских властей пока что подвергается сама Европа. Джонсону определенно хочется, чтобы все так продолжалось.
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