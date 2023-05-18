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Борис Джонсон угрожал "набить морду" Макрону

Борис Джонсон угрожал "набить морду" Макрону

Экс-премьер Британии Борис Джонсон угрожал "набить морду" Макрону и называл его подхалимом российского президента.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Джонсона. По его словам, экс-премьер был недоволен критикой со стороны Макрона по поводу миграционной политики Лондона. В итоге Джонсон назвал Макрона чудаком и "путинским подхалимом" и пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек".

Уже через несколько недель отношения между политиками пришли в норму, они вместе пили виски на саммите G7.

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