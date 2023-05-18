3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Борис Джонсон угрожал "набить морду" Макрону
Экс-премьер Британии Борис Джонсон угрожал "набить морду" Макрону и называл его подхалимом российского президента.
Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Джонсона. По его словам, экс-премьер был недоволен критикой со стороны Макрона по поводу миграционной политики Лондона. В итоге Джонсон назвал Макрона чудаком и "путинским подхалимом" и пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек".
Уже через несколько недель отношения между политиками пришли в норму, они вместе пили виски на саммите G7.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей