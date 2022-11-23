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Боррель хочет уравновесить Россию и Китай в Центральной Азии

Боррель хочет уравновесить Россию и Китай в Центральной Азии

Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где сможет сбалансировать влияние России и Китая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его слова приводитиздание EURACTIV.

Не на шутку испугавшись укрепляющихся отношений РФ с азиатскими партнерами, Боррель поспешил в поездку по этому региону.

"Если мы не будем ничего делать, то другие точно будут иметь больше влияния, чем мы", - признал он.

В то же время он назвал ситуацию "непростой", так как большинство стран Центральной Азии имеют тесные культурные, экономические, политические и демографические связи с Россией.

Он также рассказал, что год назад представителей ЕС пригласили на саммит по взаимоотношениям с Юго-Восточной Азией, где делегаты из России и Китая были "очень удивлены" их визитом. Однако в этом году конференция в Самарканде проходила только с участием Евросоюза.

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