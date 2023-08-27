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Боррель пытается доказать, что антироссийские санкции работают

Боррель пытается доказать, что антироссийские санкции работают

Еврокомиссар Жозеп Боррель пытается доказать, что антироссийские санкции работают.

Для этого главе европейской дипломатии потребовалось написать целую статью. По его словам, сокращается товарооборот между РФ и Евросоюзом: в 2022 году общий импорт ЕС из России снизился на 58 %, а экспорт — на 54 %.

Тем не менее, по даннымВсемирного банка, в прошлом году Россия обогнала по объему ВВП Германию и стала пятой экономикой мира.

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