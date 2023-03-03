Боррель высказался против возможного исключения РФ из G20

Исключение России из G20, если бы таковое произошло, не соответствовало бы принципу многосторонних отношений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, не так ли?", - отметил Боррель, выступая в Нью-Дели на международной политологической конференции Raisina Dialogue.