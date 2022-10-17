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Британская кормушка закрывается

Британская кормушка закрывается

В Великобритании прекращают программу помощи украинским беженцам.

Все из-за ухудшения уровня жизни самих британцев. Высокие цены на оплату жилья и электроэнергии не позволяют им содержать еще и беженцев из Украины.

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