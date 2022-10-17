Британская полиция намерена уволить сотни сотрудников

Глава полиции Лондона Джек Роули сообщилSky News, что власти Британии должны уволить сотни полицейских после того, как стало известно о преступлениях и "неэтичном поведении" с их стороны.

"Мы немного халтурили, увольняя менее одного человека в неделю и, может быть, 40 или 50 в год. Исходя из отчета, в котором ясно сказано, что мы были слишком мягкими, в организации сотни людей, от которых нужно избавиться", - заявил комиссар.

Ранее отчет, составленный баронессой Луизой Кейси, обнаружил, что 1804 сотрудника полиции были вовлечены не менее чем в два дисциплинарных дела. Кроме того, в отчете отмечается "слишком медленное" наказание полицейских за нарушения.

По данным Sky News, по крайней мере один офицер полиции Лондона прошел 11 слушаний по обвинениям в сексуальных домогательствах и мошенничестве, но не был уволен и продолжает служить.