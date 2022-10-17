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Британская полиция намерена уволить сотни сотрудников

Британская полиция намерена уволить сотни сотрудников

Глава полиции Лондона Джек Роули сообщилSky News, что власти Британии должны уволить сотни полицейских после того, как стало известно о преступлениях и "неэтичном поведении" с их стороны.

"Мы немного халтурили, увольняя менее одного человека в неделю и, может быть, 40 или 50 в год. Исходя из отчета, в котором ясно сказано, что мы были слишком мягкими, в организации сотни людей, от которых нужно избавиться", - заявил комиссар.

Ранее отчет, составленный баронессой Луизой Кейси, обнаружил, что 1804 сотрудника полиции были вовлечены не менее чем в два дисциплинарных дела. Кроме того, в отчете отмечается "слишком медленное" наказание полицейских за нарушения.

По данным Sky News, по крайней мере один офицер полиции Лондона прошел 11 слушаний по обвинениям в сексуальных домогательствах и мошенничестве, но не был уволен и продолжает служить.

В такой системе неудивительно, что и британские политики засиживаются на своих местах.

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