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Британская разведка признала, что контрнаступление ВСУ провалилось

Британская разведка признала, что контрнаступление ВСУ провалилось

Британская разведка признала, что на украинском южном фронте преимуществом овладели российские войска, пишет Breitbart.

ВСУ несут тяжелые потери в живой силе и технике. Читатели портала не удивлены: Зеленский отправляет на поле боя всех, кого поймают "отряды чиновников из военкоматов".

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