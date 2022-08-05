Британская сеть супермаркетов отменила срок годности для продуктов

Британская сеть супермаркетов "Waitrose" отменила срок годности для продуктов.



"Покупателей следует поощрять есть продукты с истекшим сроком годности, но все еще хорошие. Срок годности определяет дату, до которой компания-производитель гарантирует сохранение всех специфических свойств продукта. Но продукты часто остаются хорошими после этого", - пояснили в сети.



А еще мыться надо пореже, кондиционер не включать и желательно не дышать... А то воздух из России дует.