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Британская сеть супермаркетов отменила срок годности для продуктов

Британская сеть супермаркетов отменила срок годности для продуктов

Британская сеть супермаркетов "Waitrose" отменила срок годности для продуктов.

"Покупателей следует поощрять есть продукты с истекшим сроком годности, но все еще хорошие. Срок годности определяет дату, до которой компания-производитель гарантирует сохранение всех специфических свойств продукта. Но продукты часто остаются хорошими после этого", - пояснили в сети.

А еще мыться надо пореже, кондиционер не включать и желательно не дышать... А то воздух из России дует.

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