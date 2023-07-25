Британские депутаты боятся, что их заменит искусственный интеллект

Членов Палаты лордов в Британии Ричард Джон Денисон предупредил своих коллег, что они могут быть замещены "пэрботами" из-за развития ИИ.

Депутат пришел к этому выводу после того, как он пытался написать речь с помощью чат-бота и был "обеспокоен" способностью бота имитировать личный стиль речи и даже голос "без колебаний, повторений и отклонений".