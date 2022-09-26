Британские полицейские заказывают брюки размером XXL

Тысячи пар брюк XXL с талией более 40 дюймов и выше были заказаны для полицейских Британии. Председатель Национального форума по ожирениюсказал, что талия человека не мешает ему выполнять свою роль, однако назвал эти данные "шокирующими".У 2/3 офицеров полиции Хэмпшира избыточный вес, пишет Daily Mail.