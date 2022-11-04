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Британские преступники массово вовлекают детей в наркоторговлю
Использование детей преступными группами для продажи наркотиков "стало нормой", утверждаетновый доклад Комиссии по проблемам молодежи.
Представитель комиссии Энн Лонгфилд заявила, что до 200 тысяч детей в возрасте от 11 до 17 лет "уязвимы к серьезному насилию" из-за их привлечения к наркоторговле.
По словам Лонгфилд, за последние два года жертвами преступников все чаще становятся дети младшего возраста. Так, дети в 9-10 лет организуют низовую торговлю, а 14-летние возглавляют "операции" на уровне графств.
"Я думаю, что таких случаев много, очень много. Я думаю, сейчас стало нормой, когда дети старшего возраста начальной школы участвуют в подпольных операциях", - сообщила Лонгфилд.
Согласно информации комиссии, причиной всплеска детской преступности стал экономический кризис во время эпидемии COVID-19, но теперь все осложняется кризисом стоимости жизни и перспективами жесткой экономии в Британии.
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