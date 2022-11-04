Британские преступники массово вовлекают детей в наркоторговлю

Использование детей преступными группами для продажи наркотиков "стало нормой", утверждаетновый доклад Комиссии по проблемам молодежи.

Представитель комиссии Энн Лонгфилд заявила, что до 200 тысяч детей в возрасте от 11 до 17 лет "уязвимы к серьезному насилию" из-за их привлечения к наркоторговле.

По словам Лонгфилд, за последние два года жертвами преступников все чаще становятся дети младшего возраста. Так, дети в 9-10 лет организуют низовую торговлю, а 14-летние возглавляют "операции" на уровне графств.

"Я думаю, что таких случаев много, очень много. Я думаю, сейчас стало нормой, когда дети старшего возраста начальной школы участвуют в подпольных операциях", - сообщила Лонгфилд.