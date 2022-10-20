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Британские продовольственные банки просят пожертвований на раздачу еды
Продовольственные банки Британии просят массовых пожертвований на фоне резкого роста потребности в раздаче британцам дешевой еды, пишетThe Independent.
Ведущая организация The Trussell Trust, поддерживающая 1300 продовольственных банков, заявила:в августе и сентябре она передала им на 46 % больше еды, чем в те же месяцы 2021 года.
"Мы бы предпочли, чтобы в продовольственных банках не было нужды. Но сейчас они находятся во главе борьбы с чрезвычайной ситуацией, вызванной ростом стоимости жизни", - заявила глава Trussell Trust Эмма Реви.
По данным организации, в ближайшие полгода ей потребуется 1,3 миллиона наборов продуктов, рассчитанных на питание семьи в течение трех дней. Среди тех, кому экстренно нужно питание, есть до полумиллиона детей.
В то же время, пишет The Independent, организация "Which?" подсчитала, что 6,3 миллиона взрослых британцев уже пропускают приемы пищи, а 24,3 миллиона "испытывают трудности со здоровым питанием"из-за роста цен.
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