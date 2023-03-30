Британские школы скрывают от родителей попытки смены пола учениками

Руководство британских школ позволяет учащимся менять пол на уровне местоимений без предупреждения об этом родителей.

Кроме того, в 69 % школ руководство требовало от других детей поддержать одноклассников, если они заявили о принадлежности к полу, который не соответствует им биологически.