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Британские школы скрывают от родителей попытки смены пола учениками

Британские школы скрывают от родителей попытки смены пола учениками

Руководство британских школ позволяет учащимся менять пол на уровне местоимений без предупреждения об этом родителей.

Согласно отчету аналитического центра Policy Exchange, только 28 % школ "надежно информировали"родителей о решении детей называть себя местоимениями другого пола.

Кроме того, в 69 % школ руководство требовало от других детей поддержать одноклассников, если они заявили о принадлежности к полу, который не соответствует им биологически.

Спасение при таком положении дел остается только в домашнем обучении.

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