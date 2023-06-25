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Британский хакер получил 5 лет тюрьмы за взлом Twitter-аккаунтов политиков
Джозеф О'Коннор в 2020 году взломал больше ста личных страниц известных людей с целью мошенничества.
Отмечается, что в 2020 году от действий мошенника пострадали Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, основатель Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие.
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