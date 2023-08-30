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Британский наемник требует дать Украине более дальнобойные ракеты

Британский наемник требует дать Украине более дальнобойные ракеты

Эйдан Айслин, который воевалвместе с "Азовом" и был помилован властями России, признал, что ВС РФ адаптировались к применяемой Киевом системе HIMARS.

По словам Айслина для Newsweek, российская армия сосредотачивает ключевые цели за пределами досягаемости этих ракет.

Для изменения ситуации в пользу ВСУ наемник призвал передать Украине больше дальнобойных систем, таких как Storm Shadow.

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