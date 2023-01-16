3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Британский офицер полиции признался в 24 изнасилованиях
Бывший констебль полиции Лондона Дэвид Кэррик, признал себя виновным в 49 сексуальных преступлениях, включая 24 изнасилования, пишет The Independent.
Отставной офицер, ранее служивший в подразделении защиты парламентариев, явился в суд Саутварк Краун и признался в преступлениях, совершенных в течение 17 лет и касающихся 12 женщин.
Согласно признанию Кэррика, 49 преступлений были совершены им за 2003-2020 годы с использованием положения полицейского офицера. По оценке полиции, преступлений может быть еще больше.
Как пишет The Independent, официальный приговор будет вынесен Кэррику в течение двух дней, начиная с 6 февраля. Об этом журналистам сообщила судья Чима-Грабб.
Борьба с преступностью точно не требует настолько глубокой личной экспертизы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов