Британский офицер полиции признался в 24 изнасилованиях

Бывший констебль полиции Лондона Дэвид Кэррик, признал себя виновным в 49 сексуальных преступлениях, включая 24 изнасилования, пишет The Independent.

Отставной офицер, ранее служивший в подразделении защиты парламентариев, явился в суд Саутварк Краун и признался в преступлениях, совершенных в течение 17 лет и касающихся 12 женщин.

Согласно признанию Кэррика, 49 преступлений были совершены им за 2003-2020 годы с использованием положения полицейского офицера. По оценке полиции, преступлений может быть еще больше.

Как пишет The Independent, официальный приговор будет вынесен Кэррику в течение двух дней, начиная с 6 февраля. Об этом журналистам сообщила судья Чима-Грабб.