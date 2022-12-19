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Мать из Британии готова голодать, чтобы сэкономить деньги на еду для детей
Мать из Эссекса готова голодать, чтобы сэкономить деньги на еду для детей. BBC сообщает, что британцам не хватает денег и на еду, и на электричество, чтобы ее готовить.
Мать-одиночка с 4 детьми говорит, что ей приходится думать о том, ужинать или нет, чтобы денег хватило накормить детей, несмотря на госсубсидии.
"Аренда, которая составляет 995 фунтов стерлингов (1 143 евро), теперь выросла до 1195 фунтов стерлингов (1 373 евро). Это не дает мне спать по ночам", - сказала Донна.
Лорд-епископ Сент-Эдмундсбери и Ипсвича, преподобный Мартин Сили заявил: "Мы видим семьи, которым и не снилось, что они будут приходить в благотворительный магазин или продовольственный банк за едой каждую неделю, но они приходят, потому что просто не могут поставить еду на стол для детей. И нужно задаться вопросом, как мы попали в эту ситуацию? Что происходит в процветающей стране с достойной системой социального обеспечения?".
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