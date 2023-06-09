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Британцам запретили узнавать у врачей в больницах, трансгендеры ли они
В противном случае им откажут в лечении и вызовут полицию, так как посчитают вопрос дискриминацией. Это следует из новой инструкции Национальной службы здравоохранения Англии, пишет The Times.
В руководстве также указано, что, даже если пациент страдает деменцией или психическим заболеванием, он не имеет права оскорблять трансгендерный и "небинарный" (те, кто не считает себя ни женщиной, ни мужчиной) персонал больницы.
При этом как врачам, так и пациентам нужно всегда использовать "правильные" местоимения при обращении друг к другу, чтобы никого не оскорбить.
Майя Форстатер (на фото), исполнительный директор предвыборной группы Sex Matters ("Пол важен"), назвала документ "юридически безграмотным".
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