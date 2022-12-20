Британцы отказываются от траты денег на подарки в Рождество

Около половины британцев договорились с друзьями и родственниками о том, чтобы не дарить подарки на это Рождество, сообщает новый опрос от компании Equifax.



Как пишет The Sun, более 50% из двух тысяч взрослых респондентов заключили “договоры об отсутствии подарков” с целью сэкономить на этом около 68 фунтов. Кроме того, 59% стремятся урезать праздничные расходы “в целом”.



"Приятно читать, что 54 процента респондентов проверяют свою кредитную историю перед рождественскими праздниками, и что по мере возможности предпринимаются усилия, чтобы тратить деньги с умом”, - отметил представитель компании.



В том же опросе 72% респондентов сообщили, что текущий кризис стоимости жизни давит на их кошелек, а 51% опасаются перерасхода средств на случай, если в 2023 году экономика пойдет на спад.



Праздничного настроения в этом году ожидать не стоит.