Британцы переживают самое резкое падение уровня жизни с 1957 года

Ожидается, что к 2024 году средний доход британского домохозяйства сократится на 5,7%. О пугающей статистике сообщает издание Der Spiegel.

Тем временем правительство пообещало продлить на 1 год скидку на бензин, что должно облегчить положение автовладельцев. Однаконекоторые критикуют действия властей, заявляя, что правительство могло бы инвестировать эти средства в сильно изношенную систему здравоохранения, именуемую NHS.