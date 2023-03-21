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Британцы переживают самое резкое падение уровня жизни с 1957 года

Британцы переживают самое резкое падение уровня жизни с 1957 года

Ожидается, что к 2024 году средний доход британского домохозяйства сократится на 5,7%. О пугающей статистикесообщаетиздание Der Spiegel.

Тем временем правительство пообещало продлить на 1 год скидку на бензин, что должно облегчить положение автовладельцев. Однаконекоторые критикуют действия властей, заявляя, что правительство могло бы инвестировать эти средства в сильно изношенную систему здравоохранения, именуемую NHS.

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