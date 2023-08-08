Британцы призвали Берлин к благоразумию из-за новых требований Киева

На Олафа Шольца все сильнее давят с тем, чтобы он передал Украине дальнобойные ракеты Taurus, пишет Financial Times. В Социал-демократической партии Германии уверены, что новое оружие поможет ВСУ с контрнаступлением.

Вот что об этом думают читатели:

"НАТО все больше отчаивается из-за своего провала. Можете сгрузить Украине хоть весь натовский арсенал, но исход не изменится: Украина все равно проиграет".

"О, никак очередное "вундерваффе" подъехало - уж эта-то точно изменит ход конфликта!"

"Украина на последнем издыхании, а в Пентагоне с самого начала знали, что у Киева нет шансов против такого гиганта, как Россия. Но политики и СМИ в какой-то момент уверовали в собственную пропаганду вопреки объективной реальности".