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Британцы собрались бунтовать против отключения электричества

Британцы собрались бунтовать против отключения электричества

Обозреватель Daily Mail Джек Райт в своей новой статье рассказал, что правительство Великобритании разрабатывает тайный план недельного отключения электроэнергии.

Первоначально планируется отключать электроэнергию на три часа в день, но план может быть "скорректирован".

Эта информация возмутила жителей Соединенного Королевства, которые уже выразили готовность выходить на массовые бунты против такого решения.

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