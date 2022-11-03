Британцы собрались бунтовать против отключения электричества

Обозреватель Daily Mail Джек Райт в своей новой статье рассказал, что правительство Великобритании разрабатывает тайный план недельного отключения электроэнергии.



Первоначально планируется отключать электроэнергию на три часа в день, но план может быть "скорректирован".



Эта информация возмутила жителей Соединенного Королевства, которые уже выразили готовность выходить на массовые бунты против такого решения.