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Британцы троллят Трасс
На стену британского парламента ночью спроецировали знаменитый латук, продержавшийся дольше Трасс.
Изображение овоща в парике появилось сбоку от Биг-Бена. Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней -время, через которое разлагается салат-латук.
Премьер Великобритании Лиз Трасс накануне ушла в отставку, пробыв в должности всего 44 дня.
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