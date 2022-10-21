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Британцы троллят Трасс

На стену британского парламента ночью спроецировали знаменитый латук, продержавшийся дольше Трасс.

Изображение овоща в парике появилось сбоку от Биг-Бена. Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней -время, через которое разлагается салат-латук.

Премьер Великобритании Лиз Трасс накануне ушла в отставку, пробыв в должности всего 44 дня.

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